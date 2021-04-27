Локдаун у Туреччині: що чекає на українських туристів, які вже забронювали поїздки (відео)

Кордону Туреччина не закриває, за попередніми даними – готелі прийматимуть туристів без додаткових обмежень

До 17 травня у Туреччині діятиме локдаун. Не працюватимуть підприємства, а ресторани та кафе – лише на виніс, також зачиняються і торговельні центри. На поїздки країною знадобиться спеціальний дозвіл.

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Що чекає на українських туристів, які вже забронювали поїздки, дізналися "Сьогодні".

Кордону Туреччина не закриває, за попередніми даними – готелі прийматимуть туристів без додаткових обмежень. А от як працюватимуть пам’ятки та які екскурсії будуть доступні – варто уточнити перед поїздкою.

Ті, хто встиг відпочити в Туреччині до обмежень – кажуть, для відпочивальників обмеження м’якіші – приміром, на них не розповсюджується комендантська година.

В українській Асоціації туристичних агенцій кажуть, що, Туреччина зробить все, аби туристи добре відпочили.

"Літаки літатимуть, а готелі працюватимуть точно так, як і працювали, можливо будуть обмеження на шопінг поза готелем і можливо будуть якісь обмеження по екскурсіям. Поки ці два моменти не до кінця зрозумілі. Я б не рекомендував туристам грубо кажучи смикатися, – в будь-якому випадку, знаючи Туреччину – я впевнений, вона зробить все можливе, щоб туристи добре відпочили", – каже голова Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудич.

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Водночас українці, які наразі на відпочинку кажуть, що туристи зобов’язані постійно носити маску, також і на вулиці, не кажучи вже про музеї, бо перебування без маски загрожує штрафом.

Відео: Сьогодні

Як ми писали, локдаун, який введуть днями в Туреччині, торкнеться не всіх. Частина туристів, які хочуть відпочити в цій країні, зможуть це зробити.

Про те, які карантинні обмеження чекають українців, читайте в матеріалі: Як святкуватимемо Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено).

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