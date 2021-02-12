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Улюблений курорт українців в Туреччині зруйнував торнадо: фото і відео

12 лютого, 11:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Негода обрушилася на провінцію Ізмір й пошкодила будинки, машини та катери

В Туреччині стався морський торнадо, в результаті якого багато будинків були пошкоджені або затоплені і постраждали 16 осіб.

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Про це повідомляє Anadolu.

Негода обрушилася 11 лютого і тривала всю ніч біля берегів розташованої на сході Туреччини провінції Ізмір, яка відома багатьом українцям своїми курортами.

В одному з них, місті Чешме, постраждали будівельники, на яких через ураганний вітер впав будівельний кран. У одного з них зламана нога, у решти – легкі травми.

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Також були пошкоджені не менше 20 автомобілів різних марок, а чотири яхти, що стояли на якорі в місцевому порту, затонули. Крім того, градом було пошкоджено близько 700 сільськогосподарських теплиць.

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Влада займається оцінкою заподіяної шкоди.

Для ліквідації наслідків негоди спорядили співробітників пожежної служби, жандармерії, поліції та понад 100 медиків. Триває пошуково-рятувальна операція.

Місцеві ЗМІ зазначають, що для західної частини Туреччини торнадо є рідкісним явищем. Вони більш типові для півдня країни.

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Нагадаємо, минулої осені в Егейському морі близько Ізміра стався потужний землетрус, який викликав цунамі біля узбережжя міста.

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Туреччина шторм ураган смерч буря катаклізми ізмір
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