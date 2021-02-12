Улюблений курорт українців в Туреччині зруйнував торнадо: фото і відео

В Туреччині стався морський торнадо, в результаті якого багато будинків були пошкоджені або затоплені і постраждали 16 осіб.
Про це повідомляє Anadolu.
Негода обрушилася 11 лютого і тривала всю ніч біля берегів розташованої на сході Туреччини провінції Ізмір, яка відома багатьом українцям своїми курортами.
В одному з них, місті Чешме, постраждали будівельники, на яких через ураганний вітер впав будівельний кран. У одного з них зламана нога, у решти – легкі травми.
Також були пошкоджені не менше 20 автомобілів різних марок, а чотири яхти, що стояли на якорі в місцевому порту, затонули. Крім того, градом було пошкоджено близько 700 сільськогосподарських теплиць.
Влада займається оцінкою заподіяної шкоди.
Для ліквідації наслідків негоди спорядили співробітників пожежної служби, жандармерії, поліції та понад 100 медиків. Триває пошуково-рятувальна операція.
Місцеві ЗМІ зазначають, що для західної частини Туреччини торнадо є рідкісним явищем. Вони більш типові для півдня країни.
Нагадаємо, минулої осені в Егейському морі близько Ізміра стався потужний землетрус, який викликав цунамі біля узбережжя міста.
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