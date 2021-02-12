Любимый курорт украинцев в Турции разрушил торнадо: фото и видео

Непогода обрушилась на провинцию Измир, повредив дома, машины и катера

В Турции произошел морской торнадо, в результате которого многие дома были повреждены или затоплены и пострадали 16 человек.

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Об этом сообщает Anadolu.

Непогода обрушилась 11 февраля и продолжалась всю ночь у берегов расположенной на западе Турции провинции Измир, которая известна многим украинцам своими курортами.

В одном из них, городе Чешме, пострадали строители, на которых из-за ураганного ветра обрушился строительный кран. У одного из них сломана нога, у остальных – легкие травмы.

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Также были повреждены не менее 20 автомобилей разных марок, а четыре яхты, стоявшие на якоре в местном порту, затонули. Кроме того, градом было повреждено около 700 сельскохозяйственных теплиц.

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Власти занимаются оценкой причиненного ущерба.

Для ликвидации последствий непогоды снарядили сотрудников пожарной службы, жандармерии, полиции и более 100 медиков. Продолжается поисково-спасательная операция.

Местные СМИ отмечают, что для западной части Турции торнадо являются редким явлением. Они больше типичны для юга страны.

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Напомним, прошлой осенью в Эгейском море около Измира случилось мощное землетрясение, которое вызвало цунами у побережья города.

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