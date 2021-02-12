Любимый курорт украинцев в Турции разрушил торнадо: фото и видео

В Турции произошел морской торнадо, в результате которого многие дома были повреждены или затоплены и пострадали 16 человек.
Об этом сообщает Anadolu.
Непогода обрушилась 11 февраля и продолжалась всю ночь у берегов расположенной на западе Турции провинции Измир, которая известна многим украинцам своими курортами.
В одном из них, городе Чешме, пострадали строители, на которых из-за ураганного ветра обрушился строительный кран. У одного из них сломана нога, у остальных – легкие травмы.
Также были повреждены не менее 20 автомобилей разных марок, а четыре яхты, стоявшие на якоре в местном порту, затонули. Кроме того, градом было повреждено около 700 сельскохозяйственных теплиц.
Власти занимаются оценкой причиненного ущерба.
Для ликвидации последствий непогоды снарядили сотрудников пожарной службы, жандармерии, полиции и более 100 медиков. Продолжается поисково-спасательная операция.
Местные СМИ отмечают, что для западной части Турции торнадо являются редким явлением. Они больше типичны для юга страны.
Напомним, прошлой осенью в Эгейском море около Измира случилось мощное землетрясение, которое вызвало цунами у побережья города.
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