Люди шукають своїх рідних. На Гаїті через землетрус загинули більше 300 осіб (фото, відео)

Епіцентр знаходився приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд

На заході країни стався землетрус силою 7,2 бала / Фото: колаж "Сьогодні"

На Гаїті стався потужний землетрус, в результаті якого загинули не менше 304 осіб і більше 1800 отримали поранення. Влада вже заявила, що регіонам завдано "великої шкоди", і оголосили надзвичайний стан на місяць.

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Про це повідомляє ВВС.

Що сталося?

На заході країни стався землетрус силою 7,2 бала. Через нього обвалилися будівлі, включаючи церкви і готелі.

За даними Геологічної служби США епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. А тремор відчувався в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс і в сусідніх країнах.

"Багато будинків зруйновані, люди мертві, деякі знаходяться в лікарні", – сказала Крістелль Сент-Ілер, що живе недалеко від епіцентру НП.

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Прем'єр-міністр Аріель Генрі заявив, що влада мобілізувала команду для роботи з надання допомоги.

"Найголовніше – відновити якомога більше тих, хто вижив під завалами. Ми дізналися, що місцеві лікарні, зокрема лікарні Ле-Ке, переповнені пораненими і зламаними людьми", – сказав він.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy

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Що кажуть очевидці?

"Повільно, сильно і протягом дуже довгих секунд земля на Гаїті тряслася 14 серпня 2021 року біля 8:30 ранку", – написав головний редактор гаїтянської газети Le Nouvelliste Франц Дюваль.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy

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За його словами, два готелі були серед зруйнованих будівель в місті Ле-Ке, а місцева лікарня переповнена. Також, більшість церков і готелів на південному узбережжі впали або отримали серйозні пошкодження.

"Вулиці наповнені криками. Люди шукають рідних або ресурси, медичну допомогу, воду", – сказав глава єпископальної церкви в Ле-Ке Архідиякон Абіад Лосама.

А 34-річна жителька столиці Порт-о-Пренс розповіла журналістам, що її розбудив землетрус і що її ліжко тряслося.

"Я прокинувся, і у мене не було часу надіти взуття. Ми пережили землетрус 2010 року, і все, що я міг зробити, це бігти. Пізніше я згадав, що мої двоє дітей і мама все ще були всередині. Мій сусід увійшов і велів їм вийти. Ми побігли на вулицю", – сказала вона.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy

Реакція США

"В той час, який вже є важким для народу Гаїті, я засмучений руйнівним землетрусом", – сказав президент США Джо Байден.

Він заявив, що USAID працюватиме над підтримкою зусиль по "оцінці збитків та допомоги у відновленні тих, хто був поранений, і тих, хто тепер повинен відновлювати".

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У той же час, раніше геологічна служба США попереджала, що землетрус може призвести до загибелі і поранень тисяч людей. Крім того, за її спостереженнями, в регіоні відчувалося кілька афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,8.

Відзначимо, що землетрус на Гаїті стався на тлі політичної кризи в країні після вбивства її президента в минулому місяці.

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