Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Люди шукають своїх рідних. На Гаїті через землетрус загинули більше 300 осіб (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
15 серпня, 14:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Епіцентр знаходився приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд
На заході країни стався землетрус силою 7,2 бала / Фото: колаж "Сьогодні"
На заході країни стався землетрус силою 7,2 бала / Фото: колаж "Сьогодні"

На Гаїті стався потужний землетрус, в результаті якого загинули не менше 304 осіб і більше 1800 отримали поранення. Влада вже заявила, що регіонам завдано "великої шкоди", і оголосили надзвичайний стан на місяць.

Реклама

Про це повідомляє ВВС.

Що сталося?

На заході країни стався землетрус силою 7,2 бала. Через нього обвалилися будівлі, включаючи церкви і готелі.

За даними Геологічної служби США епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. А тремор відчувався в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс і в сусідніх країнах.

"Багато будинків зруйновані, люди мертві, деякі знаходяться в лікарні", – сказала Крістелль Сент-Ілер, що живе недалеко від епіцентру НП.

Реклама

Прем'єр-міністр Аріель Генрі заявив, що влада мобілізувала команду для роботи з надання допомоги.

"Найголовніше – відновити якомога більше тих, хто вижив під завалами. Ми дізналися, що місцеві лікарні, зокрема лікарні Ле-Ке, переповнені пораненими і зламаними людьми", – сказав він.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy
Фото: REUTERS/Ralph Tedy

Читайте також:

Що кажуть очевидці?

"Повільно, сильно і протягом дуже довгих секунд земля на Гаїті тряслася 14 серпня 2021 року біля 8:30 ранку", – написав головний редактор гаїтянської газети Le Nouvelliste Франц Дюваль.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy
Фото: REUTERS/Ralph Tedy

Реклама

За його словами, два готелі були серед зруйнованих будівель в місті Ле-Ке, а місцева лікарня переповнена. Також, більшість церков і готелів на південному узбережжі впали або отримали серйозні пошкодження.

"Вулиці наповнені криками. Люди шукають рідних або ресурси, медичну допомогу, воду", – сказав глава єпископальної церкви в Ле-Ке Архідиякон Абіад Лосама.

А 34-річна жителька столиці Порт-о-Пренс розповіла журналістам, що її розбудив землетрус і що її ліжко тряслося.

"Я прокинувся, і у мене не було часу надіти взуття. Ми пережили землетрус 2010 року, і все, що я міг зробити, це бігти. Пізніше я згадав, що мої двоє дітей і мама все ще були всередині. Мій сусід увійшов і велів їм вийти. Ми побігли на вулицю", – сказала вона.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy
Фото: REUTERS/Ralph Tedy

Реакція США

"В той час, який вже є важким для народу Гаїті, я засмучений руйнівним землетрусом", – сказав президент США Джо Байден.

Він заявив, що USAID працюватиме над підтримкою зусиль по "оцінці збитків та допомоги у відновленні тих, хто був поранений, і тих, хто тепер повинен відновлювати".

Реклама

У той же час, раніше геологічна служба США попереджала, що землетрус може призвести до загибелі і поранень тисяч людей. Крім того, за її спостереженнями, в регіоні відчувалося кілька афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,8.

Відзначимо, що землетрус на Гаїті стався на тлі політичної кризи в країні після вбивства її президента в минулому місяці.

Нагадаємо:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Визит Зеленського до Байдена у Вашінгтон
Докладніше
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кейт Вінслет для LA Times
Побиття танцюриста Дорофеєвої
Нові подробиці про його стан
Бути в курсі
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти