МЗС Китаю заперечує зараження коронавірусом трьох вірусологів до початку пандемії

У Китаї заявили, що до березня 2021 року коронавірусом не заразився жоден із співробітників Уханьского інституту вірусології

Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували інформацію, що ще в листопаді 2019 року коронавірусом захворіли три співробітники Уханьского інституту вірусології.

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Про це заявив на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

"Уханьський інститут вірусології 23 березня цього року опублікував заяву, в якій йшлося, що до 30 грудня 2019 року Уханьський інститут вірусології не стикався з новою коронавірусною інфекцією", – зазначив він.

У МЗС Китаю заявили, що до березня 2021 року жоден співробітник інституту не заражався коронавірусом. І це не може бути аргументом того, що в 2019 році стався витік в лабораторії, яка і стала причиною пандемії.

"Тому публікації про хвороби трьох співробітників Уханьского інституту вірусології абсолютно не відповідають дійсності", – сказав Чжао Ліцзянь.

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Раніше ми повідомляли, що згідно з висновками екпертів ВООЗ, які розслідували походження коронавірусу, "вкрай малоймовірно", що його спалах міг початися внаслідок витоку інфекції з лабораторії. Вони також заявили, що і ринок міг і не бути первинним джерелом спалаху і "однозначний висновок зробити не можна".

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