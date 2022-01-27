Молдова згадала про Придністров'я: Росія майстерно уникнула відповіді

Офіційний Кишинів виступає за виведення російських військових із Придністров'я

Молдова зажадала пояснень від Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія закликає керівництво Молдови відмовитися від спірних заяв щодо ролі Москви у придністровському врегулюванні. Про це заявив заступник директора інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев, пише ТАРС.

"Закликаємо пані Санду та інших молдавських партнерів відмовитися від таких далеких від реальності історичних екскурсів і зосередиться на вирішенні відкритих питань російсько-молдавських відносин, у тому числі штучно створюваних Кишинівом проблем, і на наданні позитивної динаміки процесу придністровського врегулювання, включаючи відновлення діалогу всім аспектам всеосяжного врегулювання", – сказав він.

Передісторія

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія 1992 року направила "своїх людей" до Придністров'я, щоб завадити Молдові здобути незалежність від СРСР.

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"Війна в Придністров'ї була спробою зупинити процес здобуття незалежності Республікою Молдова", – сказала вона.

Жителі Придністров'я вимагали виходу зі складу Молдавії ще до розпаду СРСР. 1992 року, після невдалої спроби влади Молдавії силою розв'язати проблему, Придністров'я стало фактично непідконтрольною Кишиневу територією.

Україна є активним учасником переговорного процесу щодо придністровського врегулювання. Президент Молдови неодноразово закликала РФ вивести із країни свої війська.

Діалог із врегулювання конфлікту було припинено з 2019 року.