Молдова вспомнила о Приднестровье: Россия мастерски увильнула от ответа

Официальный Кишинев выступает за вывод российских военных из Приднестровья

Молдова потребовала объяснений от России / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия призывает руководство Молдовы отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании. Об этом заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

"Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от таких далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточится на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования", – сказал он.

Предыстория

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия в 1992 году направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдове обрести независимость от СССР.

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"Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова", – сказала она.

Жители Приднестровья добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Президент Молдовы не раз призывала РФ вывести из страны свои войска.

Диалог по урегулированию конфликта был приостановлен с 2019 года.