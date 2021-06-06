Мармурове море в Туреччині вкрив слиз. Ердоган б'є на сполох – під загрозою і Чорне (фото)

Слиз загрожує екології не тільки Мармурового, а й Чорного моря і може стати величезною проблемою для морських мешканців і кораблів

/ Фото: REUTERS

У Туреччині берега Мармурового моря біля Стамбула покрив так званий морський слиз з водоростей. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про загрозу і пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему.

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Про це повідомляє BBC.

Турецький президент підкреслив, що слиз загрожує екології не тільки Мармурового, а й Чорного моря, і закликав розслідувати причини явища.

"Я сподіваюся, що ми врятуємо наші моря від цієї напасті, пов'язаної зі слизом. Я боюся, що вона пошириться в Чорне море... це буде величезна проблема. Потрібно негайно діяти", – сказав президент Туреччини.

Реклама / Фото: REUTERS

Ердоган вважає, що нинішня поява слизу може бути пов'язана зі зливом каналізації в море і зростанням температури води.

Турецький уряд уже відправив групу з 300 осіб для вивчення ситуації.

Чим небезпечний "морський слиз"

Товстий шар коричневого слизу з фітопланктону загрожує життю морських організмів і заважає рибальству.

Кораблям у Мармуровому морі доводиться плисти через товстий шар слизу, деякі рибальські човни не можуть виходити в море, оскільки слиз забиває їхні мотори.

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"Морський слиз" у Мармуровому морі / Фото: REUTERS

Від відсутності кисню масово гине риба й інші представники морського світу.

Морський слиз – природне явище, яке відбувається, коли фітопланктон надмірно розростається через високу температуру і забруднення води. Вперше цей феномен був зафіксований у Мармуровому морі в Туреччині і Егейському морі біля узбережжя Греції в 2007 році. Але нинішнє поширення слизу стало наймасштабнішим у історії.

Нагадаємо, в Італії стався зсув, який змив сотні трун у море, оскільки пласт землі зачепив місцеве кладовище.

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