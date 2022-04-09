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МВФ погодив відкриття спецрахунку для направлення фіндопомоги Україні

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9 квітня, 04:41
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На такий спецрахунок буде направлено 1 мільярд доларів від Канади для України
У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позичок на допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"
У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позичок на допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован у Фейсбуці.

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Деталі

"Сьогодні (8 квітня – ред.) Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні", – зазначив Рашкован.

За його словами, 1 млрд канадських доларів, які Канада планує виділити для України, будуть направлені саме з цього приводу.

"Ми з Мінфіном лобіювали це рішення спільно з урядом Канади і від самого початку отримали підтримку ще з Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії", – додав Рашкован.

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Санкції для того, щоб зупинити агресію

Санкції, які не зупиняють агресію Путіна, можуть зробити з Росії подібність до Північної Кореї, яка для всього світу є державою-ізгоєм.

Співробітництво з Росією призупинив найстаріший банк Америки – Bank of New York Mellon. Крім того, у банку вирішили, що передадуть 1 млн. доларів допомоги Україні на гуманітарні цілі.

Також стало відомо, що:

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  1. LG Electronics зупинили всі постачання до РФ;
  2. Усі чотири найбільші закордонні нафтосервісні компанії заявили про припинення інвестицій у РФ: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes;
  3. Bosch зупинила постачання запчастин та виробництво в Росії;
  4. OKYO – Yokohama Rubber Co. Ltd. стала останнім виробником шин, що закрили виробництво в Росії;
  5. Північна Македонія скасувала безвізовий режим для росіян;
  6. Американська компанія Netcracker, що розробляє та впроваджує унікальні IT рішення для телевізорів операторів по всьому світу, що в Україні великий R&D, йде з російського ринку;
  7. Компанія Amway оголосила про зупинення своєї діяльності на території РФ;
  8. Група компаній LVMH, якій належить бренд Lorо Piana, припинила постачання продукції РФ.

24 числа Philip Morris International Inc повідомили про важливе рішення. Тютюновий гігант припиняє випуск деяких сигарет та їх виробництво в РФ, а також зупиняє маркетингові активності та скасовує запуск нових продуктів.

Також припинили свою діяльність на території РФ та багато інших світових компаній з різних сфер життя.

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