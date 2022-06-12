На Анкару обрушився сильний ураган (фото)

Попередньо одна людина загинула

Ураган в Анкарі зривав дахи та валив дерева. Колаж "Сьогодні"

На Анкару обрушився сильний ураган, що супроводжувався сильними опадами.

Про це повідомляє мерія Анкари у Твіттері.

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Попередньо одна людина загинула.

"Сьогодні у всіх районах Анкари одночасно сталися повені небачених за останні роки масштабів. Було отримано 1684 повідомлення, у тому числі 985 про затоплення, 188 про заблоковані, 106 пошкоджень, 148 падінь дерев, 125 зірваних дахів та 130 пошкоджень транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

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Заступник міністра внутрішніх справ Ісмаїл Чатакли повідомив, що внаслідок повені одна людина загинула, трьох дітей, які опинилися у пастці через підвищення рівня води, вдалося врятувати.

Ураган у Києві

У Києві у травні розпочався ураган зі зливою. Негода ламає дерева, вириваючи разом із корінням. У багатьох районах столиці перепади напруги та зникла електрика.

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Через негоду електрика зникла у Подільському, Святошинському, Дарницькому районах, а також на Троєщині.

В офіційному повідомленні від ДПЕК йдеться про те, що через погодні умови в Київській області спостерігається велика кількість обривів на електролініях через падіння дерев. Людей просять не наближатися до повалених дерев ближче ніж на вісім метрів. Також закликають не залишати дітей без нагляду. Усунення аварій ускладнюється через негоду.

Нагадаємо, у Києві ввечері 12 травня розпочався ураган зі зливою . Негода ламає дерева, вириваючи разом із корінням. У багатьох районах столиці перепади напруги та зникла електрика.