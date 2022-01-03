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На Гаїті вчинили замах на прем'єр-міністра

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 00:57
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Внаслідок відкритої стрілянині загинула щонайменше одна людина
Прем'єр-міністр внаслідок нападу не постраждав/Фото: Reuters/Ralph Tedy Erol, колаж: "Сьогодні"
Прем'єр-міністр внаслідок нападу не постраждав/Фото: Reuters/Ralph Tedy Erol, колаж: "Сьогодні"

У Гаїті скоїли замах на життя на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкування 218-річної річниці незалежності республіки в місті Гонаїв на півночі країни.

Про ц повідомляє teleSUR.

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Деталі

Після того, як Аріель Анрі вийшов з собору, де проходила служба з нагоди річниці незалежності, сталася перестрілка. Служба безпеки відвела главу Кабміну в безпечне місце. Внаслідок інциденту він не постраждав.

Є жертви

У результаті нападу загинула щонайменше одна людина. Ще кілька отримали поранення.

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Що відомо про Анріеля Анрі?

За інформацією Вікіпедії, Аріель Анрі — гаїтянський політик та нейрохірург. Прем'єр-міністр, колишній міністр внутрішніх справ. Є членом лівоцентристської соціал-демократичної партії "Патріотична єдність".

Анрі увійшов у політику як лідер руху "Демократична конвергенція", який прагнув повалити президента Жана-Бертрана Арістіда, якого звинуватили у фальсифікації парламентських виборів у Гаїті 2000 року. Він і Міха Гайард очолили опозицію проти президента на міжнародних форумах. Після державного перевороту 2004 року в Гаїті, який витіснив Арістіда, Анрі закликав до перехідного уряду на основі консенсусу та нових виборів. Пізніше він став частиною "ради мудреців", що складалася із семи членів. Раду підтримали США, вона обрала членів перехідного уряду. У січні-вересні 2015 року обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді Еванса Поля, потім до лютого 2016 року був міністром соціальних справ і праці в його ж уряді. 5 липня 2021 року президент Жовенель Моїз призначив Анрі прем'єр-міністром і подав його кандидатуру для затвердження парламентом країни. Однак через два дні Моїза вбили, що завадило ухваленню кандидатури Анрі в парламенті. Вступив на посаду 20 липня.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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