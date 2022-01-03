На Гаїті вчинили замах на прем'єр-міністра

Внаслідок відкритої стрілянині загинула щонайменше одна людина

Прем'єр-міністр внаслідок нападу не постраждав/Фото: Reuters/Ralph Tedy Erol, колаж: "Сьогодні"

У Гаїті скоїли замах на життя на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкування 218-річної річниці незалежності республіки в місті Гонаїв на півночі країни.

Про ц повідомляє teleSUR.

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Деталі

Після того, як Аріель Анрі вийшов з собору, де проходила служба з нагоди річниці незалежності, сталася перестрілка. Служба безпеки відвела главу Кабміну в безпечне місце. Внаслідок інциденту він не постраждав.

Devlet bakanlar öldürülen Haiti'de Babakana suikast giriimi



Haiti Babakan Ariel Henry, suikast giriiminden sa olarak kurtulurken çkan çatmada bir kii öldü, birkaç kii de yaraland.https://t.co/ila4GUu7Cvpic.twitter.com/1WE8iZvC05 — LKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022

Є жертви

У результаті нападу загинула щонайменше одна людина. Ще кілька отримали поранення.

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Що відомо про Анріеля Анрі?

За інформацією Вікіпедії, Аріель Анрі — гаїтянський політик та нейрохірург. Прем'єр-міністр, колишній міністр внутрішніх справ. Є членом лівоцентристської соціал-демократичної партії "Патріотична єдність".

Анрі увійшов у політику як лідер руху "Демократична конвергенція", який прагнув повалити президента Жана-Бертрана Арістіда, якого звинуватили у фальсифікації парламентських виборів у Гаїті 2000 року. Він і Міха Гайард очолили опозицію проти президента на міжнародних форумах. Після державного перевороту 2004 року в Гаїті, який витіснив Арістіда, Анрі закликав до перехідного уряду на основі консенсусу та нових виборів. Пізніше він став частиною "ради мудреців", що складалася із семи членів. Раду підтримали США, вона обрала членів перехідного уряду. У січні-вересні 2015 року обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді Еванса Поля, потім до лютого 2016 року був міністром соціальних справ і праці в його ж уряді. 5 липня 2021 року президент Жовенель Моїз призначив Анрі прем'єр-міністром і подав його кандидатуру для затвердження парламентом країни. Однак через два дні Моїза вбили, що завадило ухваленню кандидатури Анрі в парламенті. Вступив на посаду 20 липня.

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