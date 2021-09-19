На іспанському острові прокинувся вулкан, потоки лави перекривають дороги (відео)

На острові Пальма почалася евакуація місцевих жителів

Почалося виверження вулкана на іспанському острові Пальма / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У неділю, 19 вересня, почалося виверження вулкана на іспанському острові Пальма, що входить в Канарський архіпелаг і розташований в Атлантичному океані.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Вулкан тільки прокинувся і невідомо, як себе поведе далі / Фото Reuters

Над однією з точок вулканічної гряди Кумбре-Велья на острові з ранку були помічені клуби чорного і білого диму. До виверження на острові, де проживають близько 85 тисяч людей, приблизно тиждень відзначалася підвищена сейсмічна активність.

В якості запобіжного заходу влада почала евакуацію маломобільних осіб, які проживають в селах поблизу від епіцентру сейсмічної активності. Екстрені служби отримали вказівку бути готовими у разі потреби евакуювати близько тисячі людей.

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У мережі з'явилося відео, як лава спускається з пагорбів, перекриваючи дороги і приводячи до лісових пожеж.

Історія вивержень