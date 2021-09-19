На іспанському острові прокинувся вулкан, потоки лави перекривають дороги (відео)

У неділю, 19 вересня, почалося виверження вулкана на іспанському острові Пальма, що входить в Канарський архіпелаг і розташований в Атлантичному океані.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Над однією з точок вулканічної гряди Кумбре-Велья на острові з ранку були помічені клуби чорного і білого диму. До виверження на острові, де проживають близько 85 тисяч людей, приблизно тиждень відзначалася підвищена сейсмічна активність.
В якості запобіжного заходу влада почала евакуацію маломобільних осіб, які проживають в селах поблизу від епіцентру сейсмічної активності. Екстрені служби отримали вказівку бути готовими у разі потреби евакуювати близько тисячі людей.
У мережі з'явилося відео, як лава спускається з пагорбів, перекриваючи дороги і приводячи до лісових пожеж.
Історія вивержень
- Кумбре-Велья – активна вулканічна гряда на острові Пальма, який належить Іспанії.
- Цей хребет тягнеться з півночі на південь, охоплюючи південну третину острова, де розташований ряд вулканічних кратерів.
- Попередній раз виверження в районі острова відбулося в 1971 році – тоді вивергався вулкан Тенегія.
- Найбільш сильне виверження було в 1949 році, коли активізувалися відразу три вулканічні кратери – Дураснеро, Сан-Хуан і Хойо-Негро. Виверження супроводжувалося землетрусами.