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На іспанському острові прокинувся вулкан, потоки лави перекривають дороги (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 вересня, 19:21
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На острові Пальма почалася евакуація місцевих жителів
Почалося виверження вулкана на іспанському острові Пальма / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Почалося виверження вулкана на іспанському острові Пальма / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У неділю, 19 вересня, почалося виверження вулкана на іспанському острові Пальма, що входить в Канарський архіпелаг і розташований в Атлантичному океані.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Вулкан тільки прокинувся і невідомо, як себе поведе далі / Фото Reuters
Вулкан тільки прокинувся і невідомо, як себе поведе далі / Фото Reuters

Над однією з точок вулканічної гряди Кумбре-Велья на острові з ранку були помічені клуби чорного і білого диму. До виверження на острові, де проживають близько 85 тисяч людей, приблизно тиждень відзначалася підвищена сейсмічна активність.

В якості запобіжного заходу влада почала евакуацію маломобільних осіб, які проживають в селах поблизу від епіцентру сейсмічної активності. Екстрені служби отримали вказівку бути готовими у разі потреби евакуювати близько тисячі людей.

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У мережі з'явилося відео, як лава спускається з пагорбів, перекриваючи дороги і приводячи до лісових пожеж.

Історія вивержень

  • Кумбре-Велья – активна вулканічна гряда на острові Пальма, який належить Іспанії.
  • Цей хребет тягнеться з півночі на південь, охоплюючи південну третину острова, де розташований ряд вулканічних кратерів.
  • Попередній раз виверження в районі острова відбулося в 1971 році – тоді вивергався вулкан Тенегія.
  • Найбільш сильне виверження було в 1949 році, коли активізувалися відразу три вулканічні кратери – Дураснеро, Сан-Хуан і Хойо-Негро. Виверження супроводжувалося землетрусами.

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