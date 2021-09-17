На Кубі почнуть робити щеплення проти коронавірусу дітям

В країні використовують дві вакцини вітчизняного виробництва Abdala і Soberana

Вакцинація проти COVID-19 для дітей від двох до десяти років стартувала на Кубі. Влада вважає, що такі заходи дозволять приборкати поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні.

Про це повідомляє Associated Press.

Яку вакцину застосовуватимуть

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В країні використовують дві вакцини вітчизняного виробництва Abdala і Soberana, обидві вимагають введення трьох доз. Раніше уряд почав вакцинацію людей у віці від 11 до 18 років. Передбачається, що ці заходи дозволять знизити поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні. За даними університету Джонса Хопкінса, на цей момент тут зареєстровано понад 776 тис. Випадків захворювання коронавірусів, більше 223 тис. людина померли.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу: