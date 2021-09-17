На Кубі почнуть робити щеплення проти коронавірусу дітям

Вакцинація проти COVID-19 для дітей від двох до десяти років стартувала на Кубі. Влада вважає, що такі заходи дозволять приборкати поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні.
Про це повідомляє Associated Press.
Яку вакцину застосовуватимуть
В країні використовують дві вакцини вітчизняного виробництва Abdala і Soberana, обидві вимагають введення трьох доз. Раніше уряд почав вакцинацію людей у віці від 11 до 18 років. Передбачається, що ці заходи дозволять знизити поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні. За даними університету Джонса Хопкінса, на цей момент тут зареєстровано понад 776 тис. Випадків захворювання коронавірусів, більше 223 тис. людина померли.
Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:
- вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
- в Дніпрі влади обіцяють вакцинованих жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.