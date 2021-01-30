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На Мадагаскарі знайшли найменшого хамелеона в світі

30 січня, 12:02

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Дорослі самець і самка світло-коричневого забарвлення деталями своєї будови відрізнялися від уже відомих представників роду

Вчені відкрили на Мадагаскарі, ймовірно, найменший вид рептилій в світі – це мініатюрний хамелеон-брукезія.

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Про це йдеться в статті в журналі Scientific Reports.

Команда дослідників на чолі з Франком Глау з Зоологічної державної колекції Мюнхена знайшла хамелеона під час однієї з експедицій на острів.

Дорослі самець і самка світло-коричневого забарвлення деталями своєї будови відрізнялися від уже відомих представників роду. Після проведення генетичного аналізу стало ясно, що мініатюрні ящірки – представники нового виду. Назва Brookesia nana йому дали на честь першовідкривачів.

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Розмір самки – всього 19,2 міліметра без урахування довжини хвоста, а самець ще менше – 13,5 міліметра. Вчені припустили, що Brookesia nana не тільки найменший хамелеон, але і найменша рептилія в світі.

Автори статті вважають, що представники відкритого ними виду живуть лише в лісах гірського масиву Сурат. Проблема в тому, що ліси на острові спалюють як паливо і вирубують для сільськогосподарських угідь, тому майбутнє Brookesia nana не можна назвати безхмарним.

Як повідомляли раніше на заході Франції виявлені останки морської рептилії, яка проживала 90 мільйонів років тому.

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мадагаскар рептилії тварина
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