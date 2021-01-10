На виборах президента Киргизстану перемагає Садир Жапаров: ще три місяці тому він був у в'язниці

У Киргизстані на позачергових виборах президента перемагає політик-націоналіст Садир Жапаров, який ще 3 місяці тому знаходився у в'язниці.

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Про це повідомляє Reuters.

Попередні результати, оприлюднені Центральною виборчою комісією, показали, що Жапаров отримує майже 80% голосів виборців. А це означає, що другого туру, ймовірно, не буде.

Крім того, також, 80% виборців підтримують пропозицію про реформування конституції, щоб надати президенту ширші повноваження за рахунок парламенту.

Примітно, що Жапаров перебував у в'язниці і лише 5 жовтня 2020 року, під час протестів його звільнили і запропонували 52-річному політику місце прем'єр-міністра.

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Незважаючи на свою націоналістичну позицію Жапаров будучи прем'єр-міністром домігся додавання інформації про етнічну приналежність до національного посвідчення особи. Йдеться про Росію. Крім того він неодноразово присягався підтримувати тісні відносини з колишнім радянським правителем – Москвою.

"Росія є нашим стратегічним партнером", – сказав Жапаров.

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Виборча кампанія Жапарова поєднувала в собі традиційні цінності та обіцянки з розвитку країни. Туди, зокрема, входило подвоєння витрат на охорону здоров'я, що вабило жителів сільських місцевостей.

Відзначимо, що тюремне ув'язнення Жапарова пов'язано з його кампанією на початку 2010-х років по націоналізації гігантського золотого рудника Кумтор, яким керує канадська Centerra Gold.

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Раніше ми повідомляли, що в рамках конституційної реформи в Киргизстані, яку ініціювали після державного перевороту, можуть позбавити російську мову статусу офіційної.

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