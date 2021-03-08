Трапила голка на камінь. На вакцинацію в Японії може піти 126 років

Токіо зіткнувся з різкою нестачею як вакцини, так і спеціальних шприців

Японія зіткнулася з проблемою вакцинації населення від коронавірусу – в країні не вистачає як доз препаратів, так і спеціальних шприців для ін'єкцій.

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Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними влади, станом на 6 березня за три тижні в Японії імунізували трохи менше 46,5 тис. осіб, що ставить під загрозу поставлену урядом мету – вакцинувати до кінця року кожного дорослого жителя країни.

"За нинішніх темпів для вакцинації 126-мільйонного населення Японії знадобиться 126 років", – йдеться в повідомленні.

Одна з причин цієї ситуації – вимога японських регулюючих органів. Аби схвалити новий медпрепарат (зокрема вакцину), необхідно, щоб його досліджували конкретно на пацієнтах-японцях.

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У зв'язку с цим в Країні висхідного сонця поки що схвалили тільки COVID-вакцину Pfizer / BioNTech, але вакцини AstraZeneca і Moderna вже знаходяться в очікуванні на отримання дозволу.

У МОЗ не коментують ситуацію, що склалася.

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Крім того, Японія не зуміла запастися достатньою кількістю спеціальних шприців для вакцини. Pfizer постачає свій препарат в особливих флаконах на шість доз, однак звичайний шприц витягує тільки п'ять з них. Це означає, що частину вакцин доведеться викинути.

Країна продовжує переговори з Pfizer про збільшення поставок вакцини, і очікується, що в квітні вони збільшаться вчетверо порівняно з березнем – до 1,7 мільйона доз.

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До першої черги вакцинації в цій країні входять медики (близько 4,8 млн осіб), а наступного місяця почнеться вакцинація 36 млн літніх японців.

Ускладнює ситуацію те, що цього року країна має намір провести літні Олімпійські ігри, які перенесли з 2020-го через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, що з початку пандемії коронавірусу в Японії зафіксували близько 43,8 тис. підтверджених випадків COVID-19, зокрема 8251 летальний.

А як йде вакцинація в Україні, дивіться у відеосюжеті:

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