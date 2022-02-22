НАТО терміново зібрало засідання щодо України

Увечері будуть відомі підсумки цього засідання

НАТО обговорить варіанти вторгнення Росії / Колаж "Сьогодні"

Світова спільнота продовжує реагувати на рішення Кремля щодо визнання сепаратистських утворень на території України. Увечері на екстрене позачергове засідання збереться Комісія НАТО-Україна.

Про це повідомляється на сайті Організації Північноатлантичного договору.

Реклама

Проблема дня

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Кремля.

"Я засуджую рішення Росії про визнання ЛДНР. Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам" , – сказав Столтенберг за кілька годин після рішення Володимира Путіна.

Низка країн – членів НАТО прийняли рішення щодо посилення своєї оборони.

Реклама

Обстановка