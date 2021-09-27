"Не втручайтеся нас!" – Угорщина не хоче відповідати за контракт з "Газпромом"

З'явилася реакція МЗС Угорщини на заяви України щодо газового контракту

Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану доведеться пояснити свою позицію ще й партнерам по ЄС / Колаж "Сьогодні"

МЗС Угорщини попросило не втягувати його в конфлікт між Росією і Україною, до якого, на думку Будапешту, не має ніякого відношення підписаний газовий контракт з російським концерном "Газпромом".

Про це повідомляє Reuters.

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"Уряд робить все, щоб в квартирах угорців було тепло взимку, і це внутрішня справа країни, яка не має ніякого відношення до міжурядових і змішаним комісій. Я протестую проти цієї спроби втрутитися у внутрішні справи Угорщини щодо забезпечення опаленням в зимовий період. На такі рішення не можуть ззовні впливати інші країни", – заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Договір на 15 років

Згідно з наявною інформацією, новий документ розрахований на 15 років із можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу на рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

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Згідно з чинним до кінця 2021 року контракту, підписаного ще в 1996 році, раніше поставки природного газу в Угорщину здійснювалися ТОВ "Газпром експорт" за двома напрямками – через пункти Берегово на українсько-угорському кордоні і Баумгартен на словацько-австрійському кордоні.

Навколо контракту