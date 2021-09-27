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"Не вмешивайте нас!" – Венгрия не хочет отвечать за контракт с "Газпромом"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 сентября, 21:21
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Появилась реакция МИД Венгрии на заявления Украины относительно газового контракта
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется объяснить свою позицию еще и партнерам по ЕС / Коллаж "Сегодня"
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется объяснить свою позицию еще и партнерам по ЕС / Коллаж "Сегодня"

МИД Венгрии попросил не втягивать его в конфликт между Россией и Украиной, к которому, по мнению Будапешта, не имеет никакого отношения подписанный газовый контракт с российским концерном "Газпромом".

Об этом сообщает Reuters.

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"Правительство делает все, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, и это внутреннее дело страны, которое не имеет никакого отношения к межправительственным и смешанным комиссиям.Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии по обеспечению отоплением в зимний период. На такие решения не могут извне влиять другие страны", — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Договор на 15 лет

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Согласно имеющейся информации, договор между правительством Венгрии и "Газпромом" рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

Согласно действующему до конца 2021 года контракту, подписанному еще в 1996 году, ранее поставки природного газа в Венгрию осуществлялись ООО "Газпром экспорт" по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

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Вокруг контракта

  • МИД Украины выпустил заявление, в котором выразил удивление и разочарование таким решением Будапешта.
  • Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, чтобы получить оценку нового соглашения с учетом законодательства ЕС в области энергобезопасности.
  • Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook, что после заключения нового газового контракта РФ может поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы и что из-за этого контракта транзит по территории Украины может сократиться или остановиться полностью.
  • МИД России также дал свой комментарий – в виде поста своего спикера Марии Захаровой.
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