Нова епідемія? У Європу повернулася рідкісна віспа мавп – чим вона небезпечна

Віспа мавп найбільш поширена у віддалених районах Центральної та Західної Африки

Віспа мавп вже в Європі. Фото: колаж "Сьогодні"

У європейських країнах виявили випадки віспи мавп. Останні нові випадки були зареєстровані у Франції, Італії, Швеції та Австралії. Зараз у Канаді розслідують 13 підозрюваних випадків вірусної інфекції.

Про це повідомляє ВВС.

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Що відомо?

Віспа мавп найбільш поширена у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Випадки захворювання за межами регіону часто пов'язані з поїздками до цього району.

За даними Національної служби охорони здоров'я Великобританії, віспа мавп – це рідкісна вірусна інфекція, яка зазвичай протікає у легкій формі і від якої більшість людей одужують протягом кількох тижнів.

Вірус не поширюється легко між людьми, і вважається, що ризик для широкого загалу дуже низький.

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Перший випадок захворювання у Великій Британії був зареєстрований 7 травня. Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії повідомило, що пацієнт нещодавно їздив до Нігерії, де заразився вірусом.

Зараз у Великій Британії дев'ять підтверджених випадків. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що джерело цих інфекцій ще не підтверджено, але випадки, схоже, були місцевими.

20 травня Австралія повідомила про свій перший підозрілий випадок віспи у чоловіка, який захворів після повернення з подорожі Європою.

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У Європі 19 травня було зареєстровано один підтверджений випадок у Швеції, а також один в Італії та підозрюваний випадок у Франції. Шведська влада заявила, що не знає, як людина заразилася вірусом, але місцеві ЗМІ повідомляють, що людина в Італії нещодавно повернулася з Канарських островів.

18 травня також було зареєстровано п'ять підтверджених випадків у Португалії та сім в Іспанії.

У Північній Америці органи охорони здоров'я американського штату Массачусетс також підтвердили, що чоловік заразився віспою мавп. Нещодавно він побував у Канаді. За словами представників охорони здоров'я, чоловіка госпіталізовано, він перебуває в нормальному стані і не несе небезпеки для населення.

Як виглядає віспа. Фото: GETTY IMAGES

Чи є вакцина?

Хоча вакцину від віспи мавп не схвалили в Європі, за повідомленнями іспанської газети El País, органи охорони здоров'я Іспанії закупили тисячі вакцин проти віспи для боротьби зі спалахом.

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