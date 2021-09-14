Нова Зеландія може зникнути: що придумали корінні жителі

Петиція про зміну назви Нової Зеландії подана через 49 років після того, як до парламенту внесли пропозицію, після чого мова маорі став другою офіційною

Корінні жителі Нової Зеландії вимагають перейменувати країну в важко промовлене "Аотеароа", як вони називають її самі.

Про це повідомляє RNZ.

Що вимагають аборигени

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Співголови політичної організації народу маорі Ті Паті Маорі, Равірі Ваітіті і Деббі Нгарева-Пакер почали збирати підписи під петицією з вимогою перейменувати країну.

"Давно пора повернути ті рео маорі (мова маорі) на його законне місце і зробити першим і офіційною мовою цієї країни. Ми – полінезийська країна Аотеароа", – заявив Ваітіті.

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Активісти домагаються, щоб перейменування почалося до 2026 року. За словами Нгарева-Пакер, через колонізації Нової Зеландії англійцями вільне володіння маорі їх рідною мовою знизилося з 90% в 1910 році до 26% в 1950 році.

Що вважає влада країни

Коментуючи цю ініціативу, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн не стала обіцяти свою підтримку, але нагадала, що для найменувань топоніми можуть використовуватися як англійська, так і ті рео, оскільки мова маорі є одним з офіційних в країні. Петиція про зміну назви Нової Зеландії подана через 49 років після того, як до парламенту внесли пропозицію, після чого мова маорі став другою офіційною.

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Хто такі мааорі

Мааорі – корінний народ Нової Зеландії. Їх число, за переписом 2013 року, становило близько 600 тисяч людина. Це 15% населення країни. Лише 4% населення Нової Зеландії, або 23,7% маорі, може більш-менш стерпно розмовляти своєю рідною мовою.

Як повідомляли раніше в Австралії досі просто живуть племена аборигенів : В непролазних хащах, без документів і без можливості щось купити в магазині. Одягаються вони в шкури добутих тварин, а їдять їх м'ясо. Їх побоюються городяни і обходять стороною туристи з легенди про канібалізм.

Нагадаємо, в Бразилії вбили фахівця з ізольованим племенам Амазонії. Чиновнику потрапила в груди стріла, коли він наближався до місця корінного населення.