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Новий рік уже настав! Як світ зустрічає 2022-й (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
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31 грудня, 14:53
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Новий рік вже зустрічають жителі різних куточків планети – першим він прийшов на острови
/ Фото: Колаж: Сьогодні

31 грудня у всьому світі святкують Новий рік 2022 – рік Синього Водяного Тигра . Він неодмінно буде яскравим, енергійним та насиченим на несподівані події та кардинальні зміни. Астрологи стверджують, що 2022 рік буде різним, але точно не буде спокійним та розміреним. Динамічний Тигр зробить все, щоб перевернути життя з ніг на голову, і тим самим зробивши його успішнішим, а вас сильнішим. "Сьогодні" стежитиме і показуватиме, як святкують у різних країнах світу.

14:00. Новий рік настав на Чукотці та Камчатці.

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Президент Росії Володимир Путін привітав із Новим роком мешканців півострова.

12:00. Новий рік першим прийшов на Острів Різдва (Республіка Кірібаті).

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Кірібаті – острівна держава, розташована в Тихому океані. 1994 року кандидат у президенти цієї країни пообіцяв, що якщо виграє вибори, доб'ється того, що жителі Кирибаті зустрічатимуть Новий рік раніше за всіх. Пізніше країну поділили на три часові пояси, і тепер у східній частині Новий рік зустрічають першими на планеті.

На відео – перший у світі новорічний салют на честь 2022 року.

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Новий 2022 рік

Щоб задумане в новорічну ніч справдилося, важливо знати, як загадувати бажання правильно . Ми розповімо вам, як це робити і чому Новий рік 2022 особливо допомагає в реалізації бажань.

Якщо не хочете, щоб успіх відвернувся від вас наступного року, не порушуйте головних заборон новорічне свято.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим .

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Середній у світі Середній у світі
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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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