Новий рік уже настав! Як світ зустрічає 2022-й (відео)

Новий рік вже зустрічають жителі різних куточків планети – першим він прийшов на острови

/ Фото: Колаж: Сьогодні

31 грудня у всьому світі святкують Новий рік 2022 – рік Синього Водяного Тигра . Він неодмінно буде яскравим, енергійним та насиченим на несподівані події та кардинальні зміни. Астрологи стверджують, що 2022 рік буде різним, але точно не буде спокійним та розміреним. Динамічний Тигр зробить все, щоб перевернути життя з ніг на голову, і тим самим зробивши його успішнішим, а вас сильнішим. "Сьогодні" стежитиме і показуватиме, як святкують у різних країнах світу.

14:00. Новий рік настав на Чукотці та Камчатці.

Реклама

Президент Росії Володимир Путін привітав із Новим роком мешканців півострова.

12:00. Новий рік першим прийшов на Острів Різдва (Республіка Кірібаті).

Реклама

Кірібаті – острівна держава, розташована в Тихому океані. 1994 року кандидат у президенти цієї країни пообіцяв, що якщо виграє вибори, доб'ється того, що жителі Кирибаті зустрічатимуть Новий рік раніше за всіх. Пізніше країну поділили на три часові пояси, і тепер у східній частині Новий рік зустрічають першими на планеті.

На відео – перший у світі новорічний салют на честь 2022 року.

Реклама

Новий 2022 рік

Щоб задумане в новорічну ніч справдилося, важливо знати, як загадувати бажання правильно . Ми розповімо вам, як це робити і чому Новий рік 2022 особливо допомагає в реалізації бажань.

Якщо не хочете, щоб успіх відвернувся від вас наступного року, не порушуйте головних заборон новорічне свято.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим .