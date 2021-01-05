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Новий скандал з вакциною Pfizer: двоє осіб померли після уколу

5 січня, 20:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Влада з'ясовує, чи є взаємозв'язок між смертю та ін'єкцією

У Норвегії, де нещодавно почалася національна кампанія з вакцинації, померли двоє осіб, яких прищепили засобом від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

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Про це 5 січня повідомила пресслужба Норвезького агентства лікарських засобів.

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Зазначається, що загиблі були жителями будинків літніх людей, а вакцину вони отримали за кілька днів до смерті.

"Зараз вакцинуються найслабші та найвразливіші люди, у яких є серйозні захворювання. Тому можуть бути смертельні випадки незабаром після вакцинації", – говорить директор агентства Стейнар Мадсен.

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Наразі експерти мають з'ясувати, чи була вакцина причиною смерті чи це стало збігом.

У відомстві зазначають, що зараз в норвезьких будинках літніх людей фіксують близько 400 смертей на тиждень. Через деякий час влада збирається представити доповідь щодо того, як це зміниться після початку вакцинації.

Раніше аналогічний скандал розгорівся також у Швейцарії, де померла літня людина, якій теж ввели препарат, розроблений Pfizer/BioNTech.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Норвегія вакцинація вакцина
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