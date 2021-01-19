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Новий вид "британського" коронавірусу виявили ще в одній країні

19 січня, 06:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

COVID-19 був виявлений у марокканця

У Марокко зафіксували випадок британського штаму коронавірусу.

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Як повідомляє агентство Maghreb Arabe Presse, випадок нового виду COVID-19 був виявлений в порту північного міста Танжер у марокканця.

Він прибув з Ірландії на борту судна через французький порт Марсель. У хворого відсутні симптоми захворювання, зараз він знаходиться в Касабланці і поміщений в ізоляцію.

Згідно з останніми даними, в Марокко зафіксували понад 460 тисч випадків коронавірусу. За весь час пандемії в країні померли 7977 осіб. Водночас хворобу змогли подолати понад 345 тисяч пацієнтів.

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Також ми писали, що справедливий розподіл вакцин проти коронавірусу знаходиться під "серйозною загрозою", що може призвести до катастрофічного моральному провалу.

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Нагадаємо, раніше комітет ВООЗ виступив проти вакцинаційних паспортів і введення обов'язкової вакцинації як умови міжнародних поїздок.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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