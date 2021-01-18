Світ на грані катастрофічного провалу: ВООЗ у паніці через вакцини від коронавірусу

49 країн з найбільшим достатком розподілили вже понад 39 мільйонів доз різних вакцин

Справедливий розподіл вакцин проти коронавірусу перебуває під "серйозною загрозою", що може призвести до катастрофічного морального провалу.

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Про це на пресконференції, що проходила 18 січня в онлайн-форматі, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Голова ВОЗ зазначив, що поява нових стрімко поширюваних штамів коронавірусу робить швидке і справедливе впровадження вакцин ще важливішим. Однак це може стати "ще однією цеглиною в стіні нерівності між багатими і бідними".

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Гебреєсус підкреслив, що наразі в 49 країнах з найбільшим достатком розподілили вже понад 39 мільйонів доз різних вакцин, тоді як в одній країні з найнижчим рівнем доходів ввели лише 25 доз.

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"Я маю бути відвертим: світ на межі катастрофічного морального провалу, і його ціна буде заплачена життями і засобами до існування в найбідніших країнах світу", – підкреслив керівник ВООЗ.

Також він розкритикував деякі багаті країни, в яких молодих і здорових людей вакцинують раніше за медпрацівників, а в найбідніших країнах – за літніх людей.

Нагадаємо, раніше комітет ВООЗ виступив проти запуску вакцинаційних паспортів і введення обов'язкової вакцинації як умови міжнародних поїздок.

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