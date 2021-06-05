Останки 215 дітей в канадському інтернаті: ООН вимагає від Ватикану та Канади розслідування

Організація Об'єднаних Націй вимагає від Ватикану та Канади розслідуванні смерті 215 дітей корінних народів, чиї останки знайшли на території колишньої школи-інтернату у канадському місті Камлупс. Цей заклад працював під егідою католицької церкви.
Про це повідомляє DW.
"Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок", – йдеться у заяві ООН.
У свою чергу канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що очікує, що католицька церква візьме на себе відповідальність за свою роль у трагедії.
"Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому", - сказав він
Зазначимо, що канадська конференція католицьких єпископів (CCCB) наразі не прокоментувала інцидент.
Нагадаємо, що школа-інтернат для індіанців в Камлупсі працювала в 1890-1978 роках. Тоді вона була найбільшою в системі шкіл-інтернатів Канади. Одночасно її могли відвідувати до 500 дітей. У XIX і XX століттях такі навчальні заклади підпорядковувалися уряду і релігійної влади, туди примусово забирали дітей індіанців, щоб інтегрувати їх в канадське суспільство.
Раніше канадський уряд приніс офіційні вибаченняіндіанцям-аборигенам за насильницьку асиміляцію їхніх дітей.