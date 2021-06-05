Останки 215 дітей в канадському інтернаті: ООН вимагає від Ватикану та Канади розслідування

Прем'єр Канади Джастін Трюдо очікує, що католицька церква візьме на себе відповідальність за загибель дітей

Організація Об'єднаних Націй вимагає від Ватикану та Канади розслідуванні смерті 215 дітей корінних народів, чиї останки знайшли на території колишньої школи-інтернату у канадському місті Камлупс. Цей заклад працював під егідою католицької церкви.

Реклама

Про це повідомляє DW.

"Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок", – йдеться у заяві ООН.

У свою чергу канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що очікує, що католицька церква візьме на себе відповідальність за свою роль у трагедії.

"Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому", - сказав він

В тренді У Росії військовослужбовиці дали вісім років в'язниці за роботу на українську розвідку

Реклама

Зазначимо, що канадська конференція католицьких єпископів (CCCB) наразі не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, що школа-інтернат для індіанців в Камлупсі працювала в 1890-1978 роках. Тоді вона була найбільшою в системі шкіл-інтернатів Канади. Одночасно її могли відвідувати до 500 дітей. У XIX і XX століттях такі навчальні заклади підпорядковувалися уряду і релігійної влади, туди примусово забирали дітей індіанців, щоб інтегрувати їх в канадське суспільство.

Раніше канадський уряд приніс офіційні вибаченняіндіанцям-аборигенам за насильницьку асиміляцію їхніх дітей.