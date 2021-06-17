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Відмова жінок дітородного віку від алкоголю. ВООЗ підготувала документ

17 червня 2021 20:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всесвітня організація охорони здоров'я заявив, що найбезпечніша стратегія для жінок – відмовитися від алкоголю

ВООЗ хоче ввести заборону на алкоголь для жінок. Фото: REUTERS / Jorge Silva

ВООЗ хоче ввести заборону на алкоголь для жінок. Фото: REUTERS / Jorge Silva

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) пропонує жінкам дітородного віку відмовитися від алкоголю.

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Про це йдеться в проект Глобального плану дій по боротьбі з алкоголем на 2022 – 2030 роки на сайті.

Згідно з оцінкою ВООЗ, розладами, пов'язаними з вживанням алкоголю, страждають 5,1% дорослого населення – 283 млн людина у віці 15 років і старше, в тому числі 46 млн жінок. При цьому від найтяжчої форми – алкогольної залежності – страждають 2,6% дорослого населення Землі або 144 млн людей.

У проекті йдеться про те, що вживання алкоголю до і під час виношування дитини провокує розвиток внутрішньоутробних захворювань і порушень та може привести до проблем з поведінкою і навчанням. Крім того, це згубно впливає на фізичне і психічне здоров'я майбутньої матері.

"Належна увага слід приділити запобіганню залучення до алкоголю дітей і підлітків, запобігання вживанню алкоголю вагітними жінками і жінками дітородного віку", – йдеться в документі.

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як повідомляє Daily Mail, британські компанії, які торгують алкоголем, назвали пропозицію організації "сексистським і патерналістських".

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети .

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