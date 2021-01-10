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"Жахливий просто": син Лукашенка розповів, як батько лікувався від коронавірусу

10 січня, 14:51

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він відмовлявся виконувати рекомендації лікарів

Син Олександра Лукашенка Микола назвав батька "дуже поганим пацієнтом, жахливим просто".

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Про це він заявив програмі "Дійові особи з Наіль Аскер-заде" на каналі "Росія 1".

Микола розповів, що в червні 2020 року вони з батьком перехворіли коронавірусом. Той відмовлявся приймати будь-які форми лікування і виконувати приписи лікарів.

"Він відмовляється робити все, що необхідно робити, і чим більше йому кажеш, що необхідно це робити, приводиш фактів, конкретних прикладів не з прекрасного далекого, а з, можна сказати, сусідньої палати, що буде, якщо не робити, і від цього тільки посилюється і посилюється його відторгнення до методів лікування просто в геометричній прогресії", – сказав син Лукашенка.

Водночас сам Олександр Лукашенко заявив улітку, що "цього разу лікувався", оскільки йому необхідно було через п'ять днів виступати з посланням до білоруського народу і парламенту.

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/ Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко вважає, що Бог покарав людство коронавірусомчерез "хамське" ставлення до природи.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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коронавірус Олександр Лукашенко Микола Лукашенко

Джерело: РБК

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