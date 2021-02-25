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Пашинян виступив в центрі Єревана: головні тези

25 лютого, 12:46

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава вірменського уряду назвав путчистів своїми братами

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який звинуватив військових в спробі перевороту і звільнив главу Генштабу, виступив перед своїми прибічниками на площі Республіки в центрі Єревана з низкою заяв.

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Глава уряду заявив своїм прихильникам, що:

  • небезпека зіткнень завжди є, ситуація напружена, треба домовитися, що в Вірменії такого не буде;
  • всередині країни нема ворогів, але є питання, які потрібно обговорювати;
  • загроза перевороту керована, а заява військових була емоційною реакцією;
  • навіть ті, кого звільнили – мої брати, наші брати, солдати нашої батьківщини.

Пашинян також заявив, що взяв на себе всю відповідальність за те, що сталося у війні в Нагірному Карабасі, зазначивши, однак, що зараз склалася ситуація, в якій до високопоставлених військових виникли деякі запитання у суспільства, повідомляє вірменська редакція Радіо "Свобода".

Прем'єр пообіцяв знову виступити перед своїми прибічниками на площі Республіки в 16:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

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Нагадаємо, в грудні-2020 на Вірменії прокотилися масові протести з вимогою відставки Пашиняна, які почалися після укладення перемир'я між Азербайджаном і Вірменією щодо Нагірного Карабаху.

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Раніше ми повідомляли, що за відставку Пашиняна і проведення дострокових виборів до парламенту виступив також президент Вірменії Армен Саркісян.

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Всі подробиці в спецтемі Війна за Нагірний Карабах

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Вірменія відставка протести переворот єреван Нікол Пашинян

Джерело: Сьогодні

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