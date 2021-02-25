Пашинян выступил в центре Еревана: главные тезисы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который обвинил военных в попытке переворота и уволил главу Генштаба, выступил перед своими сторонниками на площади Республики в центре Еревана с рядом заявлений.

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Глава правительства заявил своим сторонникам, что:

опасность столкновений всегда есть, ситуация напряженная, надо договориться, что в Армении такого не будет;

внутри страны нет врагов, но есть вопросы, которые нужно обсуждать;

угроза переворота управляемая, а заявление военных было эмоциональной реакцией;

даже те, кого уволили – мои братья, наши братья, солдаты нашей родины.

Пашинян также заявил, что взял на себя всю ответственность за произошедшее в войне в Нагорном Карабахе, отметив, однако, что сейчас сложилась ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, сообщает армянская редакция Радио "Свобода".

Премьер пообещал снова выступить перед своими сторонниками на площади Республики в 16:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Напомним, в декабре-2020 в Армении прокатились массовые протесты с требованием отставки Пашиняна, которые начались после заключения перемирия между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху.

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Ранее мы сообщали, что за отставку Пашиняна и проведение досрочных выборов в парламент выступил также президент Армении Армен Саркисян.

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