Посольство США в Іраку випустили ракети (відео)

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що впало кілька ракет

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар. Колаж "Сьогодні"

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар. Імовірно, атакували консульство США. Літаки ВПС США вже піднято у повітря.

Про це повідомляє jpost.com.

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Деталі

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що впало кілька ракет, але неясно, чи було метою консульство США чи аеропорт у місті. Було чути п'ять вибухів.

Інше відео з explosions що трапилося в Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr - Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022

Як повідомляється, на відео з місця події, розміщеного у соціальних мережах, видно кілька великих вибухів у цьому районі.

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За словами репортера "Курдистан 24", студія "Курдистан 24" у цьому районі також постраждала внаслідок нападу.

Нагадаємо, Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі , який здійснили у ніч на 7 листопада минулого року

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