Посольство США в Іраку випустили ракети (відео)

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар. Імовірно, атакували консульство США. Літаки ВПС США вже піднято у повітря.
Про це повідомляє jpost.com.
Деталі
Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що впало кілька ракет, але неясно, чи було метою консульство США чи аеропорт у місті. Було чути п'ять вибухів.
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Інше відео з explosions що трапилося в Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr- Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022
Як повідомляється, на відео з місця події, розміщеного у соціальних мережах, видно кілька великих вибухів у цьому районі.
За словами репортера "Курдистан 24", студія "Курдистан 24" у цьому районі також постраждала внаслідок нападу.
#Kurdistan24 studio. pic.twitter.com/VgkjoWTNK0- Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) March 12, 2022
Нагадаємо, Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі , який здійснили у ніч на 7 листопада минулого року
Ситуація
- В Іраку залишається напруженою ситуація з моменту повалення західними військами режиму Саддама Хусейна 2003 року.
- У липні після переговорів президента США Джо Байдена з аль-Казіми стало відомо, що до кінця 2021 року має остаточно завершитись американська бойова місія на іракській території.