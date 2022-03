По посольству США в Ираке выпустили ракеты (видео)

В Ираке был совершён ракетно-бомбовый удар. Предположительно, атаковали консульство США. Самолёты ВВС США уже подняты в воздух.

Об этом сообщает jpost.com.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе. Было слышно пять взрывов.

Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr