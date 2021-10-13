Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Підпалив свою дружину: в Італії заарештували українця

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
13 жовтня, 20:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На щастя, жінка встигла зняти з себе палаючий одяг
Жінка отримала поверхневі опіки/Колаж: Сьогодні
Жінка отримала поверхневі опіки/Колаж: Сьогодні

В Італії українець намагався жорстоко вбити свою дружину. Чоловік облив її бензином та підпалив.

Про це повідомляє Il fatto quotidiano.

Реклама

Деталі інциденту

Інцидент трапився в муніципалітеті Лімб'яте, що в провінції Монца. Як повідомляють італійські ЗМІ, 40-річний українець після конфлікту з дружиною придбав каністру з бензином. Коли повернувся додому, вилив займисту рідину на жінку та підпалив її. Потерпіла на момент інциденту була у ванній і встигла зняти з себе одяг. Син подружжя викликав на місце підпалу поліцію і пожежників. Під час інциденту вогонь пошкодив сантехніку і пральну машинку у квартирі.

Стан потерпілої

Жінку госпіталізували, проте після огляду лікарів її відпустили. Вона отримала поверхневі опіки. Її життю нічого не загрожує.

Затримання винуватця

Після скоєного, чоловік втік з дому, проте італійська поліція його затримала. Нині триває слідство.

Реклама

Схожі інциденти

  • У Маріуполі Донецької області чоловік жорстоко розправився з колишньою 29-річною дружиною. Між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів і чоловік завдав жінці шість ударів ножем в шию.
  • У Києві чоловік виявив розчленоване тіло у квартирі. Потім з'ясувалося, що син заявника наніс не менше 15 ударів ножем своїй дружині, а після вбивства ще жив у квартирі з трупом.

Читайте також

  • У Бучі під час фотосесії зі зброєю школярка вистрілила в 16-річного товариша. Хлопець загинув на місці.
  • У Маріуполі в орендованій квартирі знайшли тіла 19-річної дівчини та 23-річного хлопця з ознаками насильницької смерті.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 жовтня 1991. Кабмін приймає постанову про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками…

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти