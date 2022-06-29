Президент Індонезії побачив на власні очі, що наробили окупанти в Ірпені (фото)

Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України з робочим візитом. Серед іншого він відвідав Ірпінь та побачив руйнування, які завдали російські окупанти.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Візит Відодо
"За мною Ірпінські Липки у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з міським головою Ірпеня Олександром Маркушиним я на власні очі побачив пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок війни", – написав він.
Президент також висловив сподівання, що війну вдасться зупинити "незабаром".
Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.- Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infraštruktúr akibat perang.
Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1
Приїзд Санду
Також нещодавно президент Молдови Майя Санду прибула з неанонсованим візитом до Києва 27 червня. Інформацію про візит та зустріч з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду.
Санду відвідала столичні передмістя – Бучу, Ірпінь та Бородянку, – які сильно постраждали від російської агресії та воєнних злочинів.
Нагадаємо, 27 травня президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з індонезійцями. Він заявив, що чим швидше буде звільнено наші землі від окупантів, тим надійніше будуть захищені люди всюди у світі.