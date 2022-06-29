Президент Індонезії побачив на власні очі, що наробили окупанти в Ірпені (фото)

Джоко Відодо побачив усі руйнування в місті

Президент Індонезії приїхав до Ірпеня / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України з робочим візитом. Серед іншого він відвідав Ірпінь та побачив руйнування, які завдали російські окупанти.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Візит Відодо

"За мною Ірпінські Липки у зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з міським головою Ірпеня Олександром Маркушиним я на власні очі побачив пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок війни", – написав він.

Президент також висловив сподівання, що війну вдасться зупинити "незабаром".

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.



Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infraštruktúr akibat perang.



Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1 - Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Приїзд Санду

Також нещодавно президент Молдови Майя Санду прибула з неанонсованим візитом до Києва 27 червня. Інформацію про візит та зустріч з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду.

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Санду відвідала столичні передмістя – Бучу, Ірпінь та Бородянку, – які сильно постраждали від російської агресії та воєнних злочинів.

Нагадаємо, 27 травня президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з індонезійцями. Він заявив, що чим швидше буде звільнено наші землі від окупантів, тим надійніше будуть захищені люди всюди у світі.