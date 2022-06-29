Президент Индонезии увидел своими глазами, что наделали оккупанты в Ирпене (фото)

Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Украину с рабочим визитом. Среди прочего он посетил Ирпень и увидел разрушения, которые нанесли российские оккупанты.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Визит Видодо
"За мной Ирпенские Липки в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с городским головой Ирпеня Александром Маркушиным я собственными глазами увидел повреждения домов и инфраструктуры в результате войны", – написал он.
Президент также высказал надежду, что войну удастся остановить в "ближайшее время".
Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.
Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1
Приезд Санду
Также недавно президент Молдовы Майя Санду прибыла с неанонсированным визитом в Киев 27 июня. Информацию о визите и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду.
Санду посетила столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку, которые сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.
Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с индонезийцами. Он заявил, что чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире.