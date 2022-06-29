Президент Индонезии увидел своими глазами, что наделали оккупанты в Ирпене (фото)

Джоко Видодо увидел все разрушения в городе

Президент Индонезии приехал в Ирпень / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Украину с рабочим визитом. Среди прочего он посетил Ирпень и увидел разрушения, которые нанесли российские оккупанты.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Визит Видодо

"За мной Ирпенские Липки в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с городским головой Ирпеня Александром Маркушиным я собственными глазами увидел повреждения домов и инфраструктуры в результате войны", – написал он.

Президент также высказал надежду, что войну удастся остановить в "ближайшее время".

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.



Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.



Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1 — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Приезд Санду

Также недавно президент Молдовы Майя Санду прибыла с неанонсированным визитом в Киев 27 июня. Информацию о визите и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду.

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Санду посетила столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку, которые сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с индонезийцами. Он заявил, что чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире.