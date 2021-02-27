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Протести у Вірменії: військові закликали не втягувати армію у політику

27 лютого, 22:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

ЗС заявили, що служать державі і народу

Збройні сили Вірменії на тлі протестів у країні проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і після його заяви про звільнення голови Генштабу і спробу військового перевороту закликали не втягувати армію у політику.

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Про це йдеться в заяві Міноборони країни.

"Збройні сили Вірменії з повною відповідальністю виконують свої функції щодо гарантування безпеки країни, незалежно від політичних процесів, продовжують служити державі і народу. Ми вимагаємо утриматися від заяв від імені збройних сил, не втягувати армію в політичні процеси", – йдеться в документі.

Міноборони також закликало не підпорядковувати безпеку країни власним політичним інтересам.

Нагадаємо, раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив голову Генерального штабу ЗС Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки, і назвав його вимогу спробою перевороту.

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Президент Вірменії Армен Саркісян своєю чергою відмовився відправити у відставку начальника Генштабу Збройних сил.

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Вірменія протести Міноборони військові Нікол Пашинян
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