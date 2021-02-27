Протести у Вірменії: військові закликали не втягувати армію у політику

Збройні сили Вірменії на тлі протестів у країні проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і після його заяви про звільнення голови Генштабу і спробу військового перевороту закликали не втягувати армію у політику.
Про це йдеться в заяві Міноборони країни.
"Збройні сили Вірменії з повною відповідальністю виконують свої функції щодо гарантування безпеки країни, незалежно від політичних процесів, продовжують служити державі і народу. Ми вимагаємо утриматися від заяв від імені збройних сил, не втягувати армію в політичні процеси", – йдеться в документі.
Міноборони також закликало не підпорядковувати безпеку країни власним політичним інтересам.
Нагадаємо, раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив голову Генерального штабу ЗС Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки, і назвав його вимогу спробою перевороту.
Президент Вірменії Армен Саркісян своєю чергою відмовився відправити у відставку начальника Генштабу Збройних сил.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк