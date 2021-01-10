Протести, затримання і обмороження: як пройшли "вибори без вибору" в Казахстані

У Казахстані 10 січня пройшли вибори до Мажилісу (нижня палата парламенту) і місцевих представницьких органів. У них взяли участь п'ять політичних партій, серед яких немає жодної опозиційної, зате лідирує "Нур Отан" – партія Нурсултана Назарбаєва, що правив Казахстаном майже 30 років і склав повноваження в 2019 році.

Реклама

Кілька груп людей, які виступають з критикою влади, вийшли в день голосування на акції протесту.

/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Як повідомляє "Радіо Азаттик", у Нур-Султані й на площі Республіки та на площі Астани в Алмати під час протестів затримали кілька десятків людей – правоохоронці чекали їх біля місць збору для протесту, які раніше назвав казахстанський опозиціонер Мухтар Аблязов, який живе за кордоном.

Реклама

/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Кілька десятків людей вдень були оточені на площі Республіки й опинилися в щільному кільці силовиків – їх протримали там близько семи годин, а оскільки в Казахстані зараз мінусова температура, то у кількох протестувальників діагностували обмороження.

/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Реклама

Саму площу Республіки перекрили начебто для ремонтних робіт, і поліція зупиняла людей, які намагалися туди потрапити.

Слід зазначити, що десятки активістів піддалися затриманням, арештам, штрафам напередодні виборів.

/ Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Незалежні спостерігачі вже заявили про безпрецедентний тиск і перепони, які чинить влада.

Реклама

За даними екзитполів, станом на 20:00 на виборах до парламенту Казахстану лідирує партія Нурсултана Назарбаєва "Нур Отан", за неї проголосували 71,97% виборців.

До чинного парламенту, окрім партії "Нур Отан", в якої 84 місця в парламенті, входять ще дві провладні партії – "Ак жол" і Народна партія Казахстану (колишня Комуністична партія), в яких по сім місць у Мажилісі. У нинішніх виборах, крім них, беруть участь ще "Ауил" і "Адал". Офіційно зареєстрована опозиційна Загальнонаціональна соціал-демократична партія оголосила виборам бойкот.

Водночас вперше за 16 років вибори будуть не достроковими. Також цього року заявлено нові правила – в новому парламенті обіцяли присутність опозиції, а також встановили квоту в 30% для жінок і молодих депутатів.

Аналітики і казахстанська опозиція, проте, кажуть про "вибори без вибору" і побоюються фальсифікацій і застосування адміністративного ресурсу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама