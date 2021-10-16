"Путін – ху*ло". У Вірменії тисячі людей заспівали український хіт (відео)

Вірменські опозиціонери незадоволені діями своєї влади і різко виступають проти російського президента – люди красиво підтримали

Вірмени передали привіт Путіну. Колаж "Сьогодні"

У столиці Вірменії Єревані відбувся багатотисячний мітинг, на якому натовп передав "полум'яний привіт" президенту Росії Володимиру Путіну, виконавши відомий хіт українських футбольних уболівальників. Відповідне відео з'явилося в Мережі.

Опозиційний рух Нацонально-демократичний полюс організував акцію протесту проти чинної влади. Люди навіть заспівали відому пісню "Путін – ху*йло".

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На мітингу член цієї організації Гарегін Чугасзян звинуватив прем`єр-міністра цієї країни Нікола Пашиняна в тому, що він наближає відновлення війни з Азербайджаном і намагається продати залишки вірменського суверенітету на догоду російсько-турецьким інтересам.

"Російська влада вимагає від Вірменії відмовитися від багатовекторної дипломатії. Радянська чекістська влада в Вірменії знову запрошена в Москву, щоб виступити проти Заходу з відкритим текстом. Це не вдасться. Путін, який потерпає від фантомного болю імперії, не доб'ється успіху", – сказав він.

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Легендарна пісня про Путіна

Пісня "Путін – Ху * ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше прозвучала у 2014 році – під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар" у Харкові. Текстом пісні став ремейк приспіву уболівальників про колишнього президента ФФУ. А мелодію до композиції про російського лідера взяли з пісні Девіда Хесса "Speedy Gonzales".

Дуже швидко тему підхопили вболівальники київського Динамо і Карпат. А через деякий час український хіт звучав на стадіонах Грузії і Литви. Згодом кричалку використовували і під час протестних акцій – не тільки в Україні, але й по всьому світу.

У червні цього року в Росії навіть вимагали заборонити українцям відвідувати стадіони Євро-2020, оскільки в Москві не зацінили відомий хіт про Путіна.