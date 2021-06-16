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Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в Женеві

16 червня 2021 15:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Перед закритою частиною переговорів американський і російський лідери зробили короткі заяви для преси, висловивши свої очікування від зустрічі

Перед переговорами з Байденом Путін намагався жартувати. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Перед переговорами з Байденом Путін намагався жартувати. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У Швейцарії розпочалася зустріч президентів США і Росії у вузькому колі. Перед переговорами Джо Байден і Володимир Путін зробили короткі заяви, висловивши свої очікування.

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"Пане президенте, хочу подякувати вам за вашу ініціативу щодо зустрічі. Знаю, що це була довга поїздка, у вас багато роботи. Але у США і Росії накопичилося багато питань, вирішення яких вимагає зустрічі на найвищому рівні. Сподіваюся, наші переговори будуть продуктивними", – сказав Путін.

Крім того, коли із зали виводили журналістів, президент РФ щось сказав американському колезі, і вони розсміялися.

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"Як я вже сказав зовні, будь-яка зустріч віч-на-віч є корисною. Ми спробуємо визначити спільні питання. А там, де у нас є розбіжності, ми зробимо все для того, щоб вирішувати їх передбачувано", – підкреслив Байден.

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Хоча зустріч назвали двосторонньою, на ній також були присутні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та перекладачі.

Усередині бібліотеки вілли La Grange президенти вдруге обмінялися рукостисканнями.

Президенти США і Росії при зустрічі двічі обмінялися рукостисканнями

Президенти США і Росії при зустрічі двічі обмінялися рукостисканнями / Фото: REUTERS

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Переговори триватимуть близько години. Потім відбудеться зустріч в розширеному форматі. Вона триватиме від 4 до 5 годин.

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До складу американської делегації, крім Байдена і Блінкена, також увійдуть помічник президента з нацбезпеки Джейк Салліван, заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, посол в РФ Джон Салліван і старший директор Ради нацбезпеки Ерік Грін.

Російську сторону представлятимуть голова Генштабу РФ Валерій Герасимов, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак, помічник президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, прессекретар президента Дмитро Пєсков і посол в США Анатолій Антонов.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, що обговорюватимуть російський і американський лідери і чи зможуть вони досягти консенсусу.

Також читайте, які побоювання ця зустріч викликає у президента України Володимира Зеленського.

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