Поки Байден спускався з трапа, Лаврова і Пєскова "закрили" в небі – все подробиці зустрічі в Женеві

Байден прилетів на день раніше, Путін першої відправив свою делегацію і журналістів. Колаж "Сьогодні"

У середу, 16 червня, зустрінуться президент США Джо Байдена і президент Росії Володимир Путін. Ці переговори стали найбільш очікуваним політичною подією першої половини 2021 року. Байден вперше поговорить з Путіним в якості президента, для Путіна зустріч стане першою зарубіжною з січня 2020 року. Судячи з протоколу саміту, він триватиме п'ять годин.

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Про що саме говоритимуть президенти, невідомо – порядок денний переговорів у Білого дому і Кремля розбігаються. Але точно обговорять Україну. Експерти впевнені в одному: проривів від зустрічі чекати не варто. До того ж уже відомо, що Байден відмовився від спільної прес-конференції з Путіним, не збираються вони і підписувати будь-які документи.

Зустріч відбудеться на нейтральній території – в Швейцарії, на старовинній мальовничій віллі Ла Гранж в Женеві.

"Сегодня" веде текстовий онлайн зустрічі – збираємо усі найцікавіші подробиц:

15 червня

22:11 Байден і Путін за підсумками переговорів не підписуватимуть жодних документів. Про це повідомив прес-секретар Путіна Пєсков.

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21:17 Президент Швейцарії зустрівся з Байденом. Гі пармелія сказав, що майбутня зустріч президентів США і РФ "вселяє невелику надію всій світовій політиці". Байден на питання, чи готовий він до зустрічі з Путіним, відповів коротко: "Я завжди готовий".

18:55 У Женеві пройшла акція на підтримку Навального. Серед протестуючих був чоловік в масці Путіна. Він був по пояс голий, а на грудях у нього було тату з серпом і молотом, написом GULAG і портретом Сталіна. Чоловік розкидав фальшиві банкноти перед плакатом із зображенням Навального. Учасники акції скандували "SAVENAVALNY". У деяких були прапори України і Білорусі.

/ Фото: REUTERS/Denis Balibouse

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18:05 Літак з російською делегацією, серед членів якої глава МЗС РФ Сергій Лавров і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, і пулом кремлівських пропагандистів журналістів годину кружляв над Женевою. Їм не давали дозвіл на посадку – як раз поки сідав борт Байдена. Сам Путін прилетить до Женеви в день зустрічі.

17:35 Борт №1 з Байденом приземлився в аеропорту Женеви Куантро. Президента США зустрів швейцарський колега Гі пармелія.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Телеканал "Україна 24" покаже і розповість все про "кухні" зустрічі Путіна і Байдена. Марафон стартує 16 червня о 9:00 : В студії виступлять відомі гості, а кореспонденти будуть включатися з Женеви і США.

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці