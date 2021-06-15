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Байден приземлився в Женеві перед зустріччю з Путіним: перші фото і відео

15 червня 2021 17:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент США прибув до Швейцарії на добу раніше за свого російського колегу – він переночує в елітному 5-зірковому готелі

Джо Байден розпочав свій перший візит до Швейцарії. Фото: Martial Trezzini / REUTERS

Джо Байден розпочав свій перший візит до Швейцарії. Фото: Martial Trezzini / REUTERS

Президент США Джо Байден прилетів до Женеви, де пройде американсько-російський саміт за його участі та його російського колеги Володимира Путіна.

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"Борт №1", як називають лайнер, на якому пересувається президент, 15 червня приземлився в Женевському міжнародному аеропорту.

До делегацї, яка зустрічала господаря Білого дому, увійшли президент Швейцарії Гі Пармелен та і міністр закордонних справ Ігнасіо Кассіс.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

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Наступного дня до Швейцарії з одноденним візитом прибуде і Путін, тому цю ніч американський лідер проведе в елітному п'ятизірковому готелі Intercontinental. 16 червня Байден вперше зустрінеться з Путіним після своєї січневої інавгурації.

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Тим часом очевидці публікують в соцмережах відео з літаком Байдена:

Нагадаємо, що зустріч двох президентів відбудеться на віллі La Grange – це історичний об'єкт XVIII століття, розташований на сході Женеви. На час проведення саміту над Женевою закрили повітряний простір, а рух пішоходів і автомобілів тимчасово перекрили.

Дивіться більше, як Женева готувалася до такого найважливішого заходу міжнародної політичної порядку денного:

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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