Стародавня вілла, 1000 охоронців і закрите небо. Як Женева готується до саміту Байден-Путін?

Швейцарська влада вже оголосила заходи безпеки перед зустріччю президентів США і Росії – хоча список ще не повний, можна вже зробити деякі висновки

Місце першого саміту США - Росія перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

У Швейцарії повним ходом триває підготовка до саміту президентів США і Росії – одного з найважливіших заходів міжнародного політичного порядку денного.

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Джо Байден і Володимир Путін вже зустрічалися під час перебування першого на посаді віцепрезидента Сполучених Штатів, але 16 червня вони зустрінуться вперше після січневої інавгурації Байдена.

Оскільки саміт пройде в Женеві, влада однойменного кантону здійснює головні заходи з безпеки. Сайт "Сьогодні" дізнався, що наразі про це відомо.

Зміна місця зустрічі

Спочатку повідомлялося, що саміт пройде 16 червня в женевському 5-зірковому готелі Interсontinental. Однак минулого тижня стало відомо про переїзд саміту.

За даними Reuters, тепер місцем зустрічі має стати вілла La Grange на сході міста. Це історичний об'єкт XVIII століття, з якого відкривається вид на Женевське озеро, що стане заспокійливою обстановкою для переговорів, які обіцяють бути доволі палкими.

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Вілла La Grange. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Причини зміни місця саміту США-Росія не вказуються, а офіційно це мають узгодити 9 червня.

Заходи безпеки

Влада кантону Женеви вже визначила зону безпеки для саміту і вирішила закрити небо над містом на цей період.

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Крім цього, швейцарська поліція і армія до 18 червня закрили для відвідувачів парки "Ла Гранж" і "О Вів" довкола вілли La Grange, а також встановили барикади і колючий дріт.

Також з 7 червня змінено маршрути громадського транспорту навколо "Ла Гранж" – тролейбуси, які раніше проходили вздовж парку, тепер зупинятимуться в центрі Женеви.

Парк "Ла Гранж". Фото: REUTERS/Denis Balibouse

А безпосередньо в день зустрічі в рамках безпеки зону закриють для пішоходів і транспорту взагалі. Це необхідно, щоб близько 30 машин делегацій могли припаркуватися.

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Крім вілли, в парку також є 5-зірковий готель і мішленовський ресторан там само. На сайті готелю вказано, що столик в закладі можна буде забронювати лише з середини липня. А з 13 по 18 червня закриють і брассері, яке теж розташоване в "Ла Гранж".

На цьому тлі міська влада запропонувала женевським компаніям 16 червня перевести своїх співробітників на дистанційну роботу.

Як очікується, Федеральна рада Швейцарії схвалить розгортання армії в районі зустрічі, зокрема бронетранспортери.

Загалом безпеку забезпечуватимуть близько 1000 осіб, з них близько 900 – це співробітники женевської поліції. Решта – федеральні служби безпеки, а також спецслужби США і Росії.

Карантинні заходи

З 2 червня було відкрито акредитацію ЗМІ для участі в брифінгу на саміті. В умовах всесвітньої пандемії допустити на захід вирішили лише вакцинованих журналістів.

При цьому приймалися тільки сертифікати про вакцинацію препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів або владою Швейцарії.

Нагадаємо, що на сьогодні фармрегулятор ЄС офіційно визнає вакцини від виробників Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Крім того, перед отриманням пресбейджу доведеться здати експрес-тест на COVID-19.

Пресцентр саміту США-РФ розташується в Міжнародному конференц-центрі CICG, який розташований навпроти женевської штаб-квартири ООН. Він відкриється 14 червня і працюватиме до 17 червня.

Нагадаємо, що незадовго до саміту Джо Байден переговорив телефоном зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і запевнив його в незмінній підтримці України.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті: