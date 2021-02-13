Розробники вакцини AstraZeneca перевірять її ефективність для дітей

На сьогодні вакцинами від COVID-19 можна прищеплювати пацієнтів після 16 років

Оксфордський університет і шведська компанія AstraZeneca планують дослідити дію на дітей і підлітків своєї вакцини від коронавірусу.

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Про це повідомляє Reuters.

Під час випробувань творці препарату мають намір визначити, наскільки ефективна вакцина для вікових груп від шести до 17 років.

Для участі в дослідженні залучать 300 волонтерів. Тестову вакцинацію розпочнуть цього місяця.

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Хоча діти здебільшого мають менші ризики серйозного перебігу хвороби порівняно з дорослими, розробники все ж вирішили встановити, чи безпечний для них препарат.

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Оксфордський університет і шведська компанія AstraZeneca вивчать імунну реакцію дітей і підлітків на вакцину, адже деяким із них може знадобитися щеплення.

Результати досліджень також дадуть змогу встановити, чи можна контролювати поширення коронавірусу серед молодших вікових груп.

Нагадаємо, ефективність англо-шведської вакцини AstraZeneca після введення першої дози становить 76%. Уже після другої дози підвищується до 82%. Інтервал між введенням першої і другої дози становить до 8-12 тижнів. Як і інші вакцини, цей препарат дозволено застосовувати тільки дорослим. Проте деякі країни заборонили використовувати AstraZeneca після 55 років.

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