Різкий розворот і ні слова про бомбу – що відбувалося на борту раптово посадженого в Білорусі літака

Люди, які були в літаку, спокійно відреагували на ситуацію, каже пасажир літака

Затриманий в Мінську літак Ryanair. Фото TUT.BY

Пасажирам літака, який раптово сів в Білорусі, сказали, що посадка в Мінську пов'язана з "заходами безпеки", проте, за нібито бомбу пасажирам не сказали ні слова.

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Про це розповів пасажир рейсу Ryanair Яніс Звіедріс в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"В цілому в літаку все було спокійно, ми летіли, і в один момент був здійснений різкий поворот ... У цей час ми повинні були йти на посадку, тому на це ніхто не відреагував, думали, що так і треба. Потім було повідомлення, що приземляємося в Мінську. Це викликало здивування, не могли зрозуміти, чому", – розповів пасажир.

За його словами, всі спочатку подумали, що з аеропортом у Вільнюсі "щось не так", тому літак здійснить посадку в Мінську. Всі були схвильовані тим, як потім потрапити до Латвії.

"Коли ми приземлилися, побачили багато пожежних, машини швидкої допомоги інших машин. Тоді у нас була підозра, що з літаком щось не так. Але інформації чому ми сіли в Мінську ніякої не було. Потім нас почали випускати по 5-6 осіб з кожних дверей і потім вже там перевіряли", – сказав він.

За його словами, люди, які були в літаку, спокійно відреагували на ситуацію, можливо через втому.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

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Після інциденту з літаком Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську