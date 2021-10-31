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Різанина з кислотою в метро Токіо: люди вистрибували через вікна у вагоні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 15:23
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Мотиви нападаючого поки невідомі, від його рук постраждало до 15 людей
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

У західному передмісті Токіо чоловік напав із ножем на пасажирів поїзда метро. Є постраждалі, деякі – у тяжкому стані.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

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Чоловік, якому, ймовірно, близько 20 років, також розлив у вагоні займисту рідину і підпалив її. Його затримали, про мотиви дій поки що не повідомляється.

За даними NHK, постраждали щонайменше шестеро людей. Між тим Kyodo повідомляє, що постраждалих 15. Крім того, за даними агентства, нападник використовував соляну кислоту.

Пригода викликала паніку серед пасажирів. На відео з місця події видно, як люди намагаються вибратися із вагонів на платформі через вікно.

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