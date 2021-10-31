Різанина з кислотою в метро Токіо: люди вистрибували через вікна у вагоні

У західному передмісті Токіо чоловік напав із ножем на пасажирів поїзда метро. Є постраждалі, деякі – у тяжкому стані.
Про це повідомляє японський телеканал NHK.
Чоловік, якому, ймовірно, близько 20 років, також розлив у вагоні займисту рідину і підпалив її. Його затримали, про мотиви дій поки що не повідомляється.
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За даними NHK, постраждали щонайменше шестеро людей. Між тим Kyodo повідомляє, що постраждалих 15. Крім того, за даними агентства, нападник використовував соляну кислоту.
Пригода викликала паніку серед пасажирів. На відео з місця події видно, як люди намагаються вибратися із вагонів на платформі через вікно.
Випадки нападу в метро у світі
- У метро Парижа невідомий хлюпнув кислоту в обличчя одного з пасажирів. Потерпілий зазнав тяжких травм. Після нападу зловмисник втік із місця злочину.
- Раніше в Лондоні на пасажирів потяга метро напав невідомий, озброєний ножем. Один з пасажирів отримав поранення, що підтвердила британська транспортна поліція, до відомства якої належить лондонське метро. Інцидент стався неподалік від станції "Хакні Сентрал" на сході британської столиці.
- У Москві на станції метро "Ризька" чоловік напав на батька з дитиною і перерізав йому горло. Про інцидент співробітникам поліції повідомив 15-річний син потерпілого, учень 8 класу школи. Пораненого батька доправили до лікарні з проникаючими колото-різаними ранами шиї та гортаноглотки.