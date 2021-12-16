Росію попередили – Молдова йде до ЄС: гучна заява Санду

Кремль втрачає зі сфери свого впливу ще одну країну

Санду чітко визначила курс своєї країни. Колаж "Сьогодні"

Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна має намір вступити до Європейського Союзу і рухатиметься в цьому напрямку, а Росія вже попереджена про новий молдавський курс. Про це пише Європейська правда.

"Молдова хоче колись стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", – сказала вона.

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У світлі газової залежності від Росії її запитали, чи відпустить Москва Молдову до ЄС. На це вона заявила, що вже попередила РФ, що ЄС – це модель її країни.

"Ми наполягатимемо на тому, що це наш вибір (приєднатися до ЄС. – Ред.), і ми хотіли б, щоб інші країни поважали цей вибір", – наголосила молдавський лідер.

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