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Румунія вводить комендантську годину: що сталося

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 жовтня, 03:11
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Вільний доступ буде у магазини і аптеки
Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу на віддалену роботу. Колаж "Сегодня".
Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу на віддалену роботу. Колаж "Сегодня".

З 25 жовтня уряд Румунії знову введе нічну комендантську годину і обов'язкові пропуску на вхід в громадські місця, а також відправить школярів на двотижневі канікули, щоб стримати сплеск випадків захворювання і смертей від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Нічна комендантська година

  • Введені заходи будуть діяти протягом 30 днів, включаючи обмеження на пересування людей з 22:00 і закриття магазинів і ресторанів з 21:00.
  • Тільки люди, які були щеплені або одужали від вірусу, матимуть доступ до більшості громадських місць.
  • Вільний доступ буде у магазини і аптеки. Релігійні громади також можуть працювати без пропусків.
  • Носіння масок в громадських місцях стане обов'язковим з понеділка, а весілля та інші вечірки будуть заборонені.
  • Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу на віддалену роботу.

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