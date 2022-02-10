"Найнебезпечніший момент": Джонсон оцінив російську загрозу біля кордонів України

Дані розвідки насторожують Британію

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засумнівався, що Кремль уже ухвалив рішення щодо подальших дій стосовно України. За даними розвідки, російські війська продовжують переміщення.

Про це Джонсон повідомив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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"Всі ми думаємо, що рішення ще не прийнято, але це зовсім не означає того, що зовсім скоро не станеться чогось абсолютно катастрофічного... Наша розвідка спостерігає за концентрацією військ на кордоні з Україною, і це, ймовірно, найнебезпечніший момент для наступних декількох днів", – сказав він.

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