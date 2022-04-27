Санду: Молдова не має боєздатної армії

Президент сусідньої країни визнала проблеми своїх військових

Проблем багато, без допомоги союзників Молдова не вистоє / Колаж "Сьогодні"

На тлі загострення ситуації у Придністров'ї влада Молдови оцінила свої можливості для ведення ефективної війни. З'ясувалося, що молдавська армія не може чинити опору армії більших країн.

У цьому зізналася президент Молдови Майя Санду під час свого виступу до 30-річчя створення Генштабу Національної армії, повідомляє агенція Newsmaker.

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Що відомо

"За 30 років армія Молдови залишилася без спорядження, без військової техніки та боєздатних засобів. Тепер ми розуміємо наслідки", – заявила Санду.

Також Санду визнала, що Молдова не має ефективного щита від загрози, тому що не розвинула належний військовий потенціал, не створила критично важливих елементів інфраструктури та не виховала соціальну стійкість".

Вона зазначила, що при цьому військові Молдови, які беруть участь у миротворчих місіях під егідою ООН та ОБСЄ, мають репутацію професіоналів.

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Нагадаємо, попереднім президентом країни був проросійський політик Ігор Додон – лідер партії Соціалістів Молдови.

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