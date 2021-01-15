Північна Корея на військовому параді показала новітню техніку і озброєння: фото

У КНДР ввечері 14 січня відбувся військовий парад на честь VIII з'їзду Трудової партії Кореї. На параді були представлені стратегічні балістичні ракети підводного базування, новітні зразки тактичних ракет і самохідних артилерійських установок.
Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.
Парад пройшов на площі Кім Ір Сена в центрі Пхеньяна. На параді був присутній лідер КНДР Кім Чен Ина.
Як відомо, VIII з'їзд Трудової партії Кореї проходив з 5 по 12 січня. В ході з'їзду лідер КНДР Кім Чен Ин був обраний генеральним секретарем Трудової партії Кореї.
Нагадаємо, на військовому параді, присвяченому 75-річчю створення Трудової партії Кореї, який проходив в жовтні 202 року, Кім Чен Ин вибачився перед народом за свої помилки і картинно пустив сльозу.
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