Північна Корея на військовому параді показала новітню техніку і озброєння: фото

На параді був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин

У КНДР ввечері 14 січня відбувся військовий парад на честь VIII з'їзду Трудової партії Кореї. На параді були представлені стратегічні балістичні ракети підводного базування, новітні зразки тактичних ракет і самохідних артилерійських установок.

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Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

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Парад пройшов на площі Кім Ір Сена в центрі Пхеньяна. На параді був присутній лідер КНДР Кім Чен Ина.

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Як відомо, VIII з'їзд Трудової партії Кореї проходив з 5 по 12 січня. В ході з'їзду лідер КНДР Кім Чен Ин був обраний генеральним секретарем Трудової партії Кореї.

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Нагадаємо, на військовому параді, присвяченому 75-річчю створення Трудової партії Кореї, який проходив в жовтні 202 року, Кім Чен Ин вибачився перед народом за свої помилки і картинно пустив сльозу.

Відео: Reuters

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